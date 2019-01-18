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  4. 18 Ocak 2019 14:31

ABD'li senatör Ankara'da

ABD'li senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD'li senatör Ankara'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Erdoğan'la görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. 

Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Lindsey Graham ile gerçekleştirilecek görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Cemal Kaşıkçı cinayeti masada olacak.

Bugün açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmasının beklendiğini bildirmişti.

Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'a yakınlığı ile biliniyor.

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