  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 26 Haziran 2020 20:25

ABD’li uzmanlar koronavirüs risk grubunu güncelledi!

ABD'li uzmanla koronavirüste risk grubunu güncelledi. Açıklanan risk grubunda bulunan her yaştan insanlar ciddi tehlike altında olduğu kaydedildi.

ABD’li uzmanlar koronavirüs risk grubunu güncelledi!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

CDC’den yapılan açıklamada, 25 Haziran’da mevcut verileri yansıtacak şekilde revizyonlar yapıldığı belirtildi.

Her gün Covid-19 hakkında daha fazla bilgi edinildiği ve yeni bilgiler elde edildikçe bilgilerin güncellendiği kaydedilen açıklamada yüksek risk grupları şu şekilde sıralandı:

*Kronik böbrek hastaları,

*KOAH hastaları,

*Katı organ naklinden bağışıklık sistemi zayıflamış durumda olanlar,

*Obeziteliler,

*Kalp yetmezliği bulunanlar,

*Koroner arter hastalığı veya kardiyomiyopatiler gibi ciddi kalp rahatsızlıkları olanlar,

*Orak hücreli anemi ve tip 2 diyabeti bulunanlar.

Açıklanan risk gruplarında bulunan her yaştan kişinin Covid-19’dan kaynaklanan ciddi risk altında olduğu kaydedildi

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , risk grubu , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM