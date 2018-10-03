ABD'li yatırımcı: ''Çok kan dökülecek''

ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius`tan çok çarpıcı bir çıkış daha geldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik 6 ay zaman biçen Mobius, bu süre zarfında iki ülke arasında oldukça fazla kan döküleceğini söyledi.

Uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak da bilinen ABD’li ünlü iş insanı ve yatırımcı MarkMobius CNBC’nin Squawk Box programında ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Çin oldukça sert bir rakip olacağından bahseden Mobius,''Şu an Çin’in yararına olan 300 milyon dolarlık bir dış ticaret açığından bahsediyoruz, bu durumdan kolayca vazgeçmeyecektir. Yine de ABD ve Çin’in altı ay sonunda bir ticaret anlaşmasına varabileceğini düşünüyorum fakat anlaşmaya varılana dek oldukça fazla kan dökülecek.” dedi.



ABD’nin yılın başında Çin’den gelen çamaşır makineleri ve solar panellere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında “göze göz dişe diş” bir ticaret savaşı başlamıştı.



ABD, dış ticaret açığı sebebiyle Çin’i suçlarken, Çin ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki ülkenin arabulucuları birçok kez bir araya gelmiş olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.