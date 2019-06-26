ABD'li yetkiliden Türkiye'ye S-400 tehdidi: ''Ekonominizi bozar''

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’in Türk mevkidaşını, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının sadece Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki rolünü sona erdirmekle kalmayıp, gelecek ABD yaptırımlarından dolayı Türkiye ekonomisine zarar vereceğine dair uyardığı belirtildi.

“EKONOMİK SONUÇLARI OLUR”

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li üst düzey bir yetkili, Brüksel’deki NATO toplantısı kapsamında ABD-Türkiye görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “Bakanlık bir kez daha Türkiye’nin hem S-400, hem de F-35’e sahip olmayacağı konusunda çok kararlı. S-400’ü kabul ederlerse, bunun yalnızca F-35 programına değil, aynı zamanda ekonomik duruma yönelik sonuçları olacağını kabul etmeliler” dedi.

Ankara ve ABD arasındaki S400 geriliminde şok iddia