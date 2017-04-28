SON DAKİKA
ERDOĞAN'IN AK PARTİ'YE ÜYE OLACAĞI TARİH BELLİ OLDU
AK Parti'de Erdoğan heyecanı ! Tarih belli oldu
AK Parti'de Erdoğan heyecanı ! Tarih belli oldu
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yapan asıl şimdi yandı
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yapan asıl şimdi yandı
Binlerce kişiye bir kredi müjdesi daha geldi
Binlerce kişiye bir kredi müjdesi daha geldi
Survivor'dan elendikten sonra herşeyi bir bir açıkladı
Survivor'dan elendikten sonra herşeyi bir bir açıkladı
CHP referandum için son hamlesini resmen yaptı
CHP referandum için son hamlesini resmen yaptı
FETÖ karargahının hesaplarında garip hareketlilik
FETÖ karargahının hesaplarında garip hareketlilik
Müjdat Gezen'den tahliye edilen kundakçıya sürpriz teklif
Müjdat Gezen'den tahliye edilen kundakçıya sürpriz teklif
Bu ilimizde kimse durmuyor ! Böyle göç rakamı görülmedi...
Bu ilimizde kimse durmuyor ! Böyle göç rakamı görülmedi...
  1. 28 Nisan 2017 13:10

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ankara'da

Türkiye'nin Sincar ve Karaçok operasyonlarının ardından Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleşti.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ankara'da
A+ A-

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti Ankara'ya geldi.

TSK'nın Sincar ve Karakoç'u vurmasının ardından Irak ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nun Suriye uzantısı YPG'nin havanlı saldırıları ve Türkiye'nin anında verdiği karşılık sonrası NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı ve ABD’nin Avrupa’daki Kuvvet Komutanı Curtis Scaparrotti, dün gece sürpirz bir  kararla Türkiye'ye geldi. Scaparrotti'nin Genelkurmay Karargahında görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

 

tsk , türkiye , komutan , pyg , ankara