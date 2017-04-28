ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ankara'da

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti Ankara'ya geldi.

TSK'nın Sincar ve Karakoç'u vurmasının ardından Irak ve Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK'nun Suriye uzantısı YPG'nin havanlı saldırıları ve Türkiye'nin anında verdiği karşılık sonrası NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı ve ABD’nin Avrupa’daki Kuvvet Komutanı Curtis Scaparrotti, dün gece sürpirz bir kararla Türkiye'ye geldi. Scaparrotti'nin Genelkurmay Karargahında görüşmeler yaptığı belirtiliyor.