ABD'nin gizli planı ifşa oldu!

İddialı bir Çin ve yeniden dirilen Rusya ile karşı karşıya kalan Donanma, strateji geliştirme, eğitim ve savaş oyunlarını elden geçiriyor.

Gelişme için modernizasyonu hızlandırmak için yeni yollar arayan ABD Donanması, kuvvet planlaması, stratejik düşünme ve subay eğitimini tek bir çatı altında birleştirecek Savaş Geliştirme Ofisi (Warfighting Development Office - N7) adında yeni bir ofis kurdu.

Donanma, neredeyse dört ay önce Kongreye gönderilecek olan 30 yıllık gemi inşa planı çalışmalarına devam ediyor. Bu yılın başlarında Savunma Bakanı Mark Esper tarafından reddedilen yeni bir güç yapısı planı üzerinde çalışılıyor.

Star.com.tr'nin haberine göre, yeni güç yapı planı, ABD'nin Çin ve Rus deniz modernizasyonuna karşı çıkarlarını koruma yeteneğini artırma, filoyu daha küçük insansız gemilerle büyütmeyi hedefliyor.

Warfighting Development (N7) ofisinin Başkanı olan, Başkan Yardımcısı Stuart Munsch, şimdiki sürecin Vietnam sonrası yıllara benzediğini söyledi.

Munsch, bu hafta başlarında gazetecilere verdiği demeçte, "O zamanlar donanma yeteneği gelişmemiş, yani Vietnam'a, karaya güç uygulama odaklı bir donanma olduk. Gelecekte neyin beklediğini görüyorduk ve Donanmayı önemli ölçüde yetenekli bir donanmaya karşı deniz kontrolüne daha fazla odaklanmak için değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk ve bu Sovyetler Birliği'ydi.' dedi.

Munsch, son 20 yıl tamamen Orta Doğu'daki kara savaşlarına odaklandıktan sonra, yine önemli yeteneklere sahip bir rakip olan Çin'e karşı deniz kontrolünü ele alma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Breaking Defense'te yer alan habere göre, Deniz Harp Okulu'nda savaş oyunlarını yeniden canlandırmak istediklerini belirten Munsch, '1930'lardan beri yaptığımız en gelişmiş ve en önemli savaş oyunu' olarak nitelendirdiği bir programı başlattıklarını söyledi.

