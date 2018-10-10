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  4. 10 Ekim 2018 21:36

ABD'nin silah satış rakamları açıklandı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali yılında ne kadar askeri satış yaptıklarını açıkladı.

ABD'nin silah satış rakamları açıklandı
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ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı 2018 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını açıkladı

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali  yılında 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını bildirdi. 

Ajansın açıklamasına göre, ABD'nin 2018'de dış askeri satışlar  kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66  milyar dolar silah satışı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan  yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının  ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından  dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi.

ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış  gerçekleştirmişti.

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