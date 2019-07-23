ABD'nin yeni savunma bakanı Mark Esper oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı- Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Başkan Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının ardından istifa etmesi üzerine Aralık ayından bu yana Pentagon’da Senato onaylı Savunma Bakanı bulunmuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

Esper’in, akşam saatlerinde yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

TRUMP'IN İLK SAVUNMA BAKANI MATTİS'İN İSTİFASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve getirdiği ilk Savunma Bakanı James Mattis, 2 yıllık mesaisinin ardından istifa etmişti.

ABD'nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump'la farklılaştığını ima eden Mattis, görevinden ayrılmasıyla ilgili yayımladığı mektupta, Trump'a atıf yaparak, "Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.

PENTAGON'DA 'VEKİL BAKANLAR' DÖNEMİ

Mattis'in istifasının ardından ABD Savunma Bakanı Vekili olarak göreve başlayan Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

Shanahan'ın görevden ayrılmasının ardından ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu isim ise Mark Esper olmuştu.

MARK ESPER KİMDİR?

Mark Esper’in, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun askeri okuldan sınıf arkadaşı olduğu ve 1990-91 Körfez Savaşı’nda ABD ordusunda görev yaptığı biliniyor.