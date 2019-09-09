Aldatıldığını öğrenen genç kadın dehşet saçtı

2018 yılında öğrendiği gerçekle Jennair Gerardot'un hayatı tam anlamıyla tepetaklak oldu. Çünkü Jennair, 20 yılı aşkın süredir evli olduğu kocası Mark Gerardot'un kendisini aldattığını öğrendi.

İŞ YERİNDE TANIŞTILAR

47 yaşındaki Jennair Gerardot, 2017 yılında işini kaybetti. Mark, Delaware Üniversitesi'nde iş bulunca oraya taşındılar. Jennair, Güney Carolina'daki evlerinde zaman geçirirken, Mark ayın yarısını Delaware'de yarısını ise karısının yanında Güney Carolina'da geçirmeye başladı. Mark Gerardot, Delaware Üniversitesi'nde Kreatif Direktör olarak işe başlamış ve orada Meredith Chapman ile tanışmıştı. Henüz 33 yaşında olan ve bir dönem yerel televizyonlarda sunuculuk ve muhabirlik yapmış olan Meredith Chapman, üniversitede pazarlama direktörü olarak çalışıyordu.

KOCASINDA DEĞİŞİKLİKLER FARK ETTİ

Mark'tan 15 yaş küçük olan Meredith, bir belediye meclis üyesiyle evliydi. Mark ve Meredith, birbirlerini görür görmez etkilenmişti. Birbirlerine duygularını açıkladılar ve yasak ilişkileri hızlıca gelişti. Jennair, kocasının yanında Delaware'e geldiğinde ise onda bir şeylerin değiştiğini hemen fark etmişti. Kocasına "Senin neyin var, farklı davranıyorsun" diye sordu ancak cevabı kendisi biliyordu. "Meredith yüzünden değil mi?" diye sordu kocasına. Mark ilk önce yasak ilişkiyi kabul etmedi ancak karısının elinde kanıt olduğunu biliyordu ve sonunda Meredith Chapman'ın metresi olduğunu kabul etti.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE MESAJ ATTI

Mark'ın niyeti boşanma davası açmaktı. Jennair zaman zaman duygusallaşıyor ancak ayrılığı kabullenmiş görünüyordu. Ancak 2018 yılının nisan ayında durumun hiç de göründüğü gibi olmadığı anlaşıldı. Kocasıyla yaptığı akşam yemeği planı gerçekleşemeyince Jennair bir intikam planı yaptı. 23 Nisan günü, Meredith evde yokken evine gizlice girip bekledi. Metres eve geldiğinde ise önce onu sonra da kendini öldürdü. İntihar etmeden önce kocasına "Hoşçakal" mesajı atan Jennair ve Meredith'in cansız bedenleri, komşuların haber verdiği sağlık ekipleri ve polisler tarafından bulundu.

BAŞINDAN GEÇENLERİ KİTAP HALİNE GETİRDİ

Polis ekipleri Jennair'in cinayeti planladığını, tanınmamak için peruk taktığını ve Delaware'den Radnor'a kilometrelerce yol geldiğini açıkladı. Karısının kalbini kırdığını kabul eden Mark, olayın üzerine bir kitap yazarak başından geçenleri anlattı.

The Sun gazetesine röportaj veren Mark, karısını hala sevdiğini, yaptıkları için pişman olduğunu ve iki kadının ölümünün de kendi suçu olduğunu söylüyor. Mark, olayların üzerinden bir buçuk yıl geçse de, hala Meredith'e mektuplar yazdığını ve evinin önünden geçtiğini anlatıyor.





