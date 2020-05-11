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  4. 11 Mayıs 2020 20:47

Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 152 oldu

Almanya'da son 24 saatte yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 6 Türk vatandaşının daha hayatını kaybetti. Bununla birlikte koronavirüsten ölen Türklerin sayısı toplamda 152'ye yükseldi.

Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 152 oldu
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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Duisburg, Berlin ve Hamburg bölgelerinden 6 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 152 oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 172 bin 13'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 580'e çıktı.

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almanya , türk , koronavirüs
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