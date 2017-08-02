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  4. 02 Ağustos 2017 22:45

Almanya'da Türk kadın öldürüldü

Almanya'da bir Türk kadın uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Almanya'da Türk kadın öldürüldü
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Almanya’da bir Türk kadın, uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. 

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde Esra Çelik (26) adlı bir Türk kadın evinde ölü bulundu. Polis, bir çocuk annesi kadının katilinin 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Benalia'nın Çelik’in erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Polis sözcüsü Torsten Sziesze, katilin izini Facebook üzerinden sürdüklerini belirterek, şu ana kadar çok sayıda veri tespit edildiğini kaydetti. Yapılan otopsi sonucunda Esra Çelik’in başından ağır darbe aldığı tespit edildi.

Polis yetkilileri, şüphelinin 1.72 cm boyunda, kısa siyah saçlı ve spor giyimli olduğu belirterek şüpheliyi görenlerin derhal polise bildirmesini istedi.

İHA

cinayet , almanya , uyuşturucu , türk , kadın
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