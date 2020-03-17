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  4. 17 Mart 2020 10:54

Amazon 100 bin yeni çalışan alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon 100 bin yeni çalışan alacak
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Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

350 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 euro artırılacağı kaydedildi.

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