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  1. 29 Nisan 2017 21:12

Amerika teröristlere böyle kalkan oldu

Terör örgütü PYD'nin Türkiye'ye saldırmasının ardından koalisyon güçleri sınır hattında devriye nöbeti tutmaya başladı. Amerika'nın ''Türkiye'ye yönelik saldırı olmasın diye nöbet tutuyoruz'' açıklaması inandırıcı bulunmadı.

Amerika teröristlere böyle kalkan oldu
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Türkiye ve Suriye sınırında devriye nöbeti tuttukları bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, (Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin önderliğini yaptığı) Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ve Türkiye arasındaki çatışma ve güvenlik güçlerinin sınırdan birbirlerine ateş açtığı yönündeki haberleri anlayabilmek için Suriye ve Türkiye sınırında devriye nöbeti tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Devriyenin sebebini, " DEAŞ'a karşı mücadelede en fazla güvendiğimiz iki ortağın arasındaki gerginliği durdurmak" sözleriyle açıklayan CENTCOM, taraflara, DEAŞ'a karşı yoğunlaşma çağrısında bulundu.

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