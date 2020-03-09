Amerika'da piyasalarda ''Kara Pazartesi''

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki petrol restleşmesi dünya piyasalarını alt üst etti. Uluslararası piyasalarda, petrol fiyatları çökerken, hisseler güçlü düştü ve para birimleri ve tahvillerde sert hareketler yaşanıyor. Petroldeki yüzde 30'u aşan kayıp Amerikan borsalarını da vurdu. Amerikan piyasaları güne yüzde 7'lik kayıpla başladı.

Dow Jones Endeksi açılışta %7'den fazla düşerken S&P 500 Endeksi açılışta % 7 düşüşle 2,764.21 puan oldu, endeks böylece 19 Şubat'taki rekorundan beri % 20'ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta % 6.7 civarında geriledi.

İŞLEMLER 15 DAKİKALIĞINA ASKIYA ALINDI

Amerikan borsalarındaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alınırken; S&P 500 Endeksi'ndeki %7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Kayıp %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı öne sürülüyor.

Petrol savaşında Rusya'dan Suudilere rest !