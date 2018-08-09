Amerikan gazetesi yazdı: ''Türkiye'ye yaptırım ihtimali arttı''

Türkiye ile ABD arasında Papaz Andrew Brunson ve yaptırım krizine ilişkin görüşme trafiği sürerken, Wall Street Journal dün yapılan temaslardan sonuç çıkmadığını ve yeni yaptırımların yolda olabileceğini öne sürdü.

ABD'den Türk heyetiyle yapılan görüşme sonrası ilk açıklama

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin Türkiye'den garanti alamadığını ve yeni yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.



Gazete Duvar'ın WSJ'den aktardığı haberde "Amerikalı yetkililer ABD yönetiminin çarşamba günü, tartışmalı terörizm suçlamalarıyla yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı pastörün derhal serbest bırakılması konusunda garanti alamadığını söyledi. Bu durum iki ülke arasındaki krizi derinleştiriyor ve Trump yönetiminin yeni cezalandırıcı adımlar atması için zemin hazırlıyor" denildi.

'TRUMP YÖNETİMİ, TÜRKİYE'YE YENİ YAPTIRIMLAR DAYATACAK POZİSYONDA'

Haberde yetkililere dayandırılarak, "Washington'daki üst düzey görüşmelerde ABD'li ve Türk yetkililer, Türkiye'nin ekonomisini karmaşaya sürükleyen çıkmazda dönüm noktası olabilecek bir çözüm üretemedi" ifadesi kullanıldı.

Wall Street Journal, "Trump yönetimi şimdi, Andrew Brunson'ı serbest bırakmayı reddettiği için Türkiye'ye yeni yaptırımlar dayatacak bir pozisyonda" diye yazdı.

Gazeteye konuşan yetkililer, sorunun aşılamamasının'Trump yönetiminin başka Türk liderleri hedef alacak şekilde Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararları almasını daha muhtemel hale getirdiğini‘ öne sürdü.