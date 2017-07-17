Amerikan gazetesinden Irak itirafı

The New York Times gazetesinde Irak ile ilgili bir makale yayımlandı.

Makaleye göre, “ABD, 14 yıl önce Saddam Hüseyin’i devirmek üzere Irak’a müdahale ettiğinde, Ortadoğu’da demokratik ve yüzü Batı’ya dönük bir mihenktaşı oluşturma potansiyeli gördü, bu hedef uğruna kan ve servet döküldü. 4 bin 500 ABD askeri hayatını kaybetti, 1 trilyon dolar harcandı.” diyen gazete Tahran’ın gelişmeleri farklı okuduğunu yazdı.

"BU YARIŞTA İRAN KAZANDI, ABD KAYBETTİ"

NYT, “İlk günden itibaren ise İran, 1980’lerde kanlı bir şekilde savaştığı eski düşmanından (Irak) bir sadık ülke yaratma potansiyeli gördü. Eğer başarılı olursa Irak bir daha asla tehdit olmaz, İran’ın nüfuzunu arttırmak için bir atlama tahtası olabilirdi. Bu yarışta İran kazandı, ABD kaybetti.” yorumunu yaptı.