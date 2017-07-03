Anneler babalar dikkat: Stres çarkı çocuğun elinde patladı !

Mekanik stres çarkına teknoloji monte edilince ilk kaza haberi ABD’den geldi.

ABD'li Kimberly Allums, oğlu için Çin malı stres çarkı satın aldı. İçinde bir mini pil olan ve Bluetooth sistemi ile cepten çalıştırılan bir stres çarkı 45 dakikalık şarjın sonunda patladı.

Patlama, şans eseri oğlunun yanında olan annenin hızlı müdahalesiyle ciddi bir yaralanma olmadan atlatıldı. Olay sonrası açıklama yapan Allums, evde olmasaydı durumun çok daha kötü sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlardan stres çarkı uyarısı

İLK OLAY DEĞİL

Allums da böylece ilk stres çarkı mağduru oldu. Benzer bir vaka yine ABD'nin Michigan eyaletinde de meydana geldi.

Stres çarkını bebek izleme monitörünün şarj aletine takan Michelle Carr, yarım saatten kısa bir süre içerisinde alevlerle karşılaşmıştı.

Kendi stres çarkını yaptı!

STRES ÇARKI ZARARLI MI?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çocukların dikkatinin dağılmasına yol açtığı gerekçesiyle stres çarkı kullanımı yasaklarken, uzmanlar da uyarılarda bulunmuştu.

Son günlerde özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan "stres çarkı"nın, dikkat dağınıklığına ve bağımlılığa yol açabileceği ifade ediliyor.

Stres çarkı okullarda yasaklandı