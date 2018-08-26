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  4. 26 Ağustos 2018 17:22

Apartmanda yangın faciası: 6'sı çocuk 8 ölü

ABD’nin Chicaco kentinde bir apartmanda çıkan yangında en az 6 çocuk ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Apartmanda yangın faciası: 6'sı çocuk 8 ölü
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Chicago Tribune’de yer alan habere göre, Pazar günü sabah saat 04:00 sularında Little Village bölgesinde üç katlı bir binada meydana gelen yangın farklı binalara da sıçradı. 

İtfaiye görevlileri bir genç ve bir yetişkinin de ağır yaralı olarak hastaneye gönderildiğini ve yangın çıkan binada duman dedektörü olmadığını belirtti. Yangın saat 05:00 civarında söndürüldü. 

Hayatını kaybeden çocukların isimleri açıklanmazken, İtfaiye teşkilatı sözcüsü tüm çocukların aynı haneden olduğunu söyledi. 

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

DHA

yangın , abd , apartman
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