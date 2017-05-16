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  4. 16 Mayıs 2017 14:46

Arabada seks yaparken öldürüldü !

ABD'nin South Carolina eyaletinde kamyonette partneriyle seks yapan bir adam silahla vurularak öldürüldü.

Arabada seks yaparken öldürüldü !
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ABD'nin South Carolina eyaletine bağlı North Charleston şehrinden alışılmadık bir silahlı saldırı haberi geldi. Yerel medyaya yansıyan olaya göre; bir adam partneriyle kamyonette seks yaparken vurularak öldürüldü.

Adli Tabiplik’ten yapılan açıklamada, ölen şahsın 34 yaşındaki Ladontes Miller olduğu belirtildi.

North Charleston Polis Müdürlüğü Cuma gecesi yaşanan olaya ilişkin ilginç ayrıntılar paylaştı.

Tutanağa geçirilen bilgilere göre; St. Johns Caddesi’nde  silahlı saldırı ihbarı alan polis ekipleri olay yerine ulaştığında, kamyonetin sürücü koltuğuna yığılmış bir adam ve şoför kapısının yanına çömelmiş bir kadınla karşılaştı.

Maktulun arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, polis memurlarına, araçta seks yaptıkları sırada bir şahsın çıkıp ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıkları ise silahla ateş edildiği sırada kadının aracın arkasında uyuşturucu aldığını ifade etti.

Polis olayın ardındaki sis perdesini aralamaya çalışırken, kadının ceza alabileceği bildiriliyor.

araba , abd , seks