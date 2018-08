Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye ''hayal kırıklığı'' cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.



Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sudanlı mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Ortak Strateji Planlama Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu toplantının Sudan ile ilk defa tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının hazırlığı düzeyinde olduğunu ifade ederek ilk toplantıyı da en kısa sürede gerçekleştireceklerini vurguladı. Türkiye’nin Afrika kıtasına verdiği öneme değinen Çavuşoğlu, "Sudan Afrika için de bizim için de çok önemli ve stratejik bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın Sudan’a ziyareti çok başarılıydı, gördüğümüz ilgiden de çok mutlu olduk. Ayrıca önemli projeleri de hayata geçirmeye başladık. Türk Hava Yollarımız da önümüzdeki dönem Porto Sudan’a uçuşlarını başlatacak. Sudan bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması açısından da kritik bir ülke. Güney Sudan’da da iktidar ve muhalefet arasındaki sorunların çözülmesi ve iç barış için Sudan çok katkı sağlıyor. Kardeşim Al-Dirdiri özellikle bu konuyla ilgileniyor" şeklinde konuştu.



"Ticaret hacmini 1 milyardan 10 milyara çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran Bakan Ahmed ise Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için hazırlıklar yapmaya başladıklarını ve toplantıları Ankara’da gerçekleştirileceğini paylaştı. İki ülke arasındaki iş birliğine değinen Ahmed, "Bir çok proje üzerinde beraber çalışıyoruz. İki ülke arasındaki uluslararası ticaret hacmini 1 milyardan 10 milyara çok kısa bir süre içinde çıkarma hedefimiz bulunmakta. Kademe kademe ilerliyoruz, daha da üst seviyede bir hedef belirleyeceğiz. Önümüzdeki döneme ilişkin umutluyuz. Afrika’ya yeniden bir bağlantı kurulması üzerinde odaklanacağız" mesajını verdi.



"Herkes dolardan çıkmanın yolunu arıyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu ABD’nın yaptırımlarına ilişkin, "Esasen yaşanılan olaylar dünyanın gözünü açtı. Bugünkü Amerikan yönetiminin göreve geldiğinden itibaren saygısızca tutumunu herkes biliyordu. Elindeki ekonomik gücü her ülkenin aleyhine hoyratça kullanabileceğini biliyorlardı ama bir kez daha gördüler dolayısıyla şimdi dolardan çıkmanın yolunu herkes arıyor. Türkiye gücünü bugüne kadar kimsenin aleyhine kullanmadı. Türkiye insanı yardımda dünyanın en cömert ülkesi, tüm mazlumlar bunu görüyor. Her şerde bir hayır vardır, biz dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Sorunları diploması yoluyla çözmek için gayretlerimizi devam ettireceğiz ama baskılara dayatmalara da boyun eğmeyeceğiz, ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz. Alınan tedbir ve politikaların faydasını görmeye başladık, piyasalar rahatladı, sermaye aynı şekilde" dedi.



"F-35 konusu askıya alınmadı"

ABD’nin F-35 tipi uçakları Türkiye’ye teslim edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "ABD PKK/YPG’ye binlerce tır dolusu silah verdi. Yetmedi kargolarla taşıdı, o silahlar şimdi piyasada satılıyor. El-Nusra’nın da elinde görüyoruz veya DEAŞ’ın. Diğer taraftan Türkiye’de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve ona destek veriyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, aldığı her nefesi attığı her adımı sayıyor zaten. Üçüncü ülkelerdeki FETÖ’cüleri de korumaya çalışıyorlar. Neden destek çıkıyorsun? Bunları söyleyince Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları dik başlılık yapıyor. Dik başlılık değil biz doğruları söylüyoruz. ABD’de ciddi bir karmaşa var. F-35 ile imzalanan belge biliyorsunuz 90 günde bir rapor sunulacak. Daha önceden zaten Savunma Bakanlığı kongreye mektubunu göndermişti. F-35’lerin Türkiye’ye verilmesine karşı bir adımı istemediklerini zaten söylemişlerdi. 90 gün içinde rapor hazırlanıncaya kadar bir teslimat olmayacak ama pratikte de bunun bir anlamı yok, Türkiye zaten iki tanesini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak, pilotlarımız da orada eğitim süreci devam edecek. Yani askıya alındı gibi bir durum yok. Bizim ABD’ye tavsiyemiz, elinizde olan kozları Türkiye veya başka bir ülkeye karşı kullanmayın, bu ABD’nin itibarını zedeliyor" diye konuştu.