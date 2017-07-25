Balayı zehir oldu ! Türk vatandaşını almadılar...

İngiltere'de yaşayan Ali Gül ve eşi Natasha Politakis balayı için Hawaii'ye gitmek istedi. Ancak balayı heyecanları Los Angeles havalimanında son buldu. ABD, Türk asıllı Ali Gül'ü İngiltere'ye geri gönderdi. Natasha Politakis, eşinin Türk kökenli ve Müslüman olduğu için ABD'ye alınmadığını söylüyor.

Ali Gül ve Natasha Politakis hayallerindeki balayı için ABD'nin Hawaii adalarına gitmek istedi. Bunun için de 7 bin pound bir ücret ödedi. Ancak balayı başlamadan bitti.

İngiltere'de yaşayan çift ABD'nin Los Angeleshavalimanına geldiğinde Ali Gül burada alıkonuldu. Ardından ülkeye girişine izin verilmeyerek İngiltere'ye geri gönderildi.

Natasha Politakis eşinin Müslüman ve Türk asıllı İngiliz vatandaşı olduğu için ülkeye alınmadığını söylüyor.

Genç çift havalimanındaki merkezde uzun süre alıkonuldu. Çift 26 saat boyunca, ne bir kahve içmelerine ne de üstlerini değiştirmelerine ya da duş almalarına izin verilmediğini ifade ediyor.

İngiliz Dailymail gazetesinin ilk haber olarak manşetten verdiği habere göre 26 saat sonra çift kendilerine eskortluk eden güvenlik görevlileri eşliğinde İngiltere'ye giden bir uçağa bindirildi.

Balayı için yaptıkları ödemeyi de geri alamayan çift mayıs ayınd yaşanan korkunç olayla ilgili henüz ABD'den herhangi bir açıklama gelmediğini belirtiyor.