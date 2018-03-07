Deprem için korkutan açıklama: ''Kaçışımız yok''
Deprem için korkutan açıklama: ''Kaçışımız yok''
BM'den Afrin açıklaması: ''Bazı sorunlar var''
BM'den Afrin açıklaması: ''Bazı sorunlar var''
Termik santral ihalesinde yeni gelişme
Termik santral ihalesinde yeni gelişme
Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti
Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti
Yavuz Bingöl'den MESAM hakkında flaş karar
Yavuz Bingöl'den MESAM hakkında flaş karar
Şişli Belediyesi'nde deprem ! İki isim görevden alındı
Şişli Belediyesi'nde deprem ! İki isim görevden alındı
Türkiye için o sözleri söyledi mi ? Arabistan'dan açıklama
Türkiye için o sözleri söyledi mi ? Arabistan'dan açıklama
50'den fazla öğrenci hastanelik oldu, veliler okula koştu
50'den fazla öğrenci hastanelik oldu, veliler okula koştu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 07 Mart 2018 23:28

Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti

ABD'de bir adam, nişanlısının kardeşiyle cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Baldızıyla cinsel ilişkiye girdi Sonu kötü bitti
A+ A-

ABD’de bir adam nişanlısının kardeşini cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç olay ABD'de gündem oldu.

ABD'nin Houston bölgesinde Pazartesi günü cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkan 34 yaşındaki Jason Farmer, nişanlısının kardeşi Angela Montante'yi yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti.

FANTEZİ AMACIYLA BOĞAZINI SIKTI

ABD’nin Houston eyaletinde 34 yaşındaki Jason Farmer isimli adam, nişanlısının 23 yaşındaki kız kardeşi Angela Montante ile ilişkiye girmek için bir hotele gizlice gitti. Farmer, cinsel ilişki sırasında kızın boğazını sıktı. Genç kadının morardığını gören adam ellerini çekti ancak kısa bir süre genç kadın yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polisin gözaltına aldığı Farmer, kadının paniklemesi üzerine hemen durduğunu ancak buna rağmen Angela Montante'nin 3-5 dakika sonra öldüğünü öne sürdü. Korkunç olay ABD’de gündem oldu.

cinsel ilişki , korkunç , abd , baldız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM