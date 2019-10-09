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  4. 09 Ekim 2019 23:57

Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile ilk görüşme !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile ilk görüşme !
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Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

Dünya basını Barış Pınarı Harekatını nasıl gördü ?Dünya basını Barış Pınarı Harekatını nasıl gördü ?

 

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