Beya Saray'da korkutan koronavirüs vakası!

Beyaz Saray’da çalışan bir ordu mensubunun test sonucunun pozitif çıkması sonrası harekete geçen ABD yönetimi en üst düzey isimlere test yaptırdı.

Yapılan testlerin sonucunu açıklayan Beyaz Saray sözcüsü hem Trump hem de Pence’in sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

“HABERİ ALAN TRUMP YIKILDI”

Amerikan CNN televizyonu ise Beyaz Saray’daki pozitif vakanın Trump’ın valeliğini yapan bir asker olduğunu iddia etti.

CNN, Amerikan donanmasında görev yapan ve Trump’ın valelerinden biri olduğunu iddia ettiği kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beyaz Saray’daki corona vakasını öğrenen Trump’ın üzüldüğü belirtilen CNN haberinde, Beyaz Saray içinde her hafta test yapıldığı ve 15 dakikada sonuç veren corona test kitlerinin kullanıldığı bildirildi.