Beyaz Saray açıkladı ! ABD Suriye'den çekiliyor

ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra Beyaz Saray'dan da flaş bir açıklama geldi. Açıklamada "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı. Bir ABD'li yetkili de Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerinin Suriye’deki asıl görevleri olan DEAŞ’ın temizlenmesini başardıklarını ve geri çekileceklerini açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Askerlerimizin Suriye’den çekilmesini başlattık” dedi.

Beyaz Saray'ın açıklaması şöyle:

ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı.

"60 İLA 100 GÜN SÜRECEK"

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

ABD PERSONELİ 24 SAATTE ÇEKİLECEK

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini duyurdu.

TRUMP DA TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklamasından kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." demişti.