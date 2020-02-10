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  4. 10 Şubat 2020 08:58

Beyaz Saray'da bıçaklı saldırgan alarmı

ABD Gizli Servisi, bıçaklı bir şüphelinin Trump'ı öldürmek için Beyaz Saray'a girmeye çalıştığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Beyaz Saray'da bıçaklı saldırgan alarmı
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ABD Başkanlarının resmi ikametgahı olan Beyaz Saray’da şüpheli bir kişinin Başkan Trump'ı öldürmeye geldiğini söylemesiyle panik yaşandı.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşında Roger Hedgpeth adında Floridalı olduğu belirtilen bıçaklı şüphelinin, Beyaz Saray’a girmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamaya göre şüpheli, devriye gezen bir gizli servis ajanına Trump’ı öldürmek için orada olduğunu söyledi.

Washington DC Polis merkezi tarafından, 25 yaşındaki Hedgpeth’in Trump'a, bedensel zarar verme tehdidinde bulunmaktan tutuklandığı duyurulurken, şüphelinin üzerinde kılıfta bulunan büyük bıçağa el konulduğunu bildirdi.

Şüphelinin zihinsel sağlık durumunun değerlendirmesi için bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

İHA

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