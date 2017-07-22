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  4. 22 Temmuz 2017 12:40

Beyaz Saray'da deprem, görevinden istifa etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

Beyaz Saray'da deprem, görevinden istifa etti
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ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenmişti.

SCARAMUCCI GELDİ SPICER GİTTİ
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

"TRUMP BÜYÜK HATA YAPIYOR" DEMİŞTİ
Trump, Scaramucci'ye görevi teklif ettikten sonra Sean Spicer'dan sözcülüğe devam etmesini istemişti. Ancak Sean Spicer, Trump'ın "büyük bir hata yaptığını" söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

 
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