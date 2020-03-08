Beyaz Saray'da koronavirüs paniği

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı bir etkinlikte koronavirüs tespit edildi.

Şu ana kadar 3 bin 500’den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün ortaya çıkmasının ardından ABD halkını yönlendirmekte başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın da bizzat takip ettiği bir etkinlikteki bir katılımcıda corona virüsü tespit edildi.

Geçen hafta Maryland’de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı (CPAC) isimli etkinliğe katılan birisinde corona virüsü tespit edildiğinin açıklanması ABD’yi ayağa kaldırdı. Trump’ın yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere üst düzey kurmaylarıyla katıldığı etkinlikte başka hastanın olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Yapılan açıklamada corona virüsü tespit edilen kişinin Trump ya da Pence ile yakın temasta olmadığı kaydedildi. Konuyla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu ağırladığı Mar-a-Lago’da bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Hiç endişe etmiyorum. Virüs dolayısıyla hiçbir siyasi mitingi iptal etmiyorum. Harika mitingler oluyor, çok iyi gidiyoruz. Bu zamana kadar virüsle ilgili olarak fantastik işler yaptık” dedi.

İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Dünya çapında 100 binden fazla insan tespit edilen corona virüsünde dolayı ABD’de iki kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Böylelikle ülke çapında ölü sayısı 19’a çıkarken, New York’taki vaka sayısı da 89’a çıktı.