Beyaz Saray'da küfürler havada uçuştu

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus ve Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon için hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandı.

The New Yorker'dan Ryan Lizza'nın Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı Twitter mesajında, Scaramucci'nin çarşamba akşamı ABD Başkanı Donald Trump, First Leydi Melania Trump, siyasi yorumcu, televizyoncu ve yazar Sean Hannity ile Fox News'in eski yöneticilerinden Bill Shine ile Beyaz Saray'da yemek yediğini duyurması, Beyaz Saray İletişim Direktörü'nü öfkelendirdi.



Bir süre sonra Lizza'yı telefonla arayan ve bu bilgiyi nereden aldığını soran Scaramucci, Lizza'nın "Veremem" yanıtı üzerine Beyaz Saray'ın iletişim ekibinin tamamını işten atma tehditleri savurdu.



Scaramucci'nin Lizza ile telefon görüşmesinin ayrıntıları, The New Yorker'ın internet sitesinde Lizza imzasıyla yayınlanırken, Beyaz Saray İletişim Direktörü'nün görüşmede, yemeğe davet edilmediği için endişeye kapıldığını savunduğu Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Priebus için "Reince kahrolası bir paranoyak şizofren." ifadesini kullandı.



Priebus'un yakında istifa edeceğini ileri süren ve Trump'a Priebus'ın, Başkan aleyhinde bir kampanya başlatmasını beklediğini söylediğini aktaran Scaramucci, telefon görüşmesinde hızını alamayarak, Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon'a da çattı.



Scaramucci, diğer üst düzey yetkililer gibi basının odağında olmakla ilgilenmediğini ifade ederek, "Ben Steve Bannon değilim, kendi kendimi tatmin etmeye çalışmıyorum. Ülkeme hizmet için buradayım." diye konuştu.



Görüşme, ABD'de gündeme damgasını vururken, Scaramucci, konuyla ilgili Twitter'da, "Bazen renkli bir dil kullanırım. Bu alanda bundan kaçınacağım ama (Başkan Donald Trump'ın gündemi) için ateşli mücadeleden vazgeçmeyeceğim." paylaşımında bulundu.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da Scaramucci'nin Twitter'daki açıklamasına ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.



Bu arada Hükümet Etik Komisyonundan edinilen mal beyanı raporuna göre, Anthony Scaramucci'nin, 50 milyon dolardan daha fazla değere sahip işletme ve mülkiyeti bulunuyor. Raporda, Scaramucci'nin servetinin en büyük kaynağının, kurucusu olduğu yatırım fonu SkyBridge Capital'daki hissesi olduğu belirtiliyor.



Fonun, Çin şirketi HNA Group'a satış sürecinde olduğu bilinirken, bu anlaşmanın incelemeye alınmasının Scaramucci'nin bu yıl daha önce Beyaz Saray'a gelme ümitlerini suya düşürdüğü ifade ediliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'yi getirmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer geçen hafta görevinden istifa etmişti.



Spicer'ın, New Yorklu ünlü finansör Scaramucci'nin Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atanması kararından rahatsız olduğu iddia edilmişti.