Beyaz Saray'da ''Türkiye'ye yaptırım'' zirvesi ! İlk açıklama geldi

Beyaz Saray'ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00'da başlayan görüşmede ABD Başkanı Trump'ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'daki toplantıya katılan ve sonrasında New York Times muhabirine konuşan Senatör John Cornyn toplantının duyurulan resmi adı "Türkiye yaptırımları" olsa da görüşmede bütçe gibi ABD iç siyasetine ilişkin başka konu başlıklarının da gündeme geldiğini söyledi.



Toplantı hakkında konuşan Senatör John Cornyn, "Bunun sizi şoke edebileceğini biliyorum ancak çok geniş kapsamlıydı" dedi.

TRUMP "KARARIMIZI VERMEDİK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

CAATSA NEDİR ?

Türkiye’nin S-400 Hava savunma sistemlerini satın almasından sonra F-35 programında gerçekleşen yaptırımları yeterli bulmayan bazı senatörler CAATSA kapsamında senatoya yeni yaptırımlar için tasarı sunmuştu.

CAATSA’nın 231’ıncı maddesi Rusya’nın istihbarat veya savunma sektörleri ile alışveriş yapan kişi veya kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını isteyenlerin başında ise Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd C. Young yer alıyor.

Ayrıca Senato Yabancı İlişkiler Komitesi’nin üst düzey üyesi olan Demokrat Bob Menendez’de hafta başında Trump’a gönderdiği mektupta Rusya rejimine uygulanan yaptırımların Türkiye’ye tepki verilmemesi durumunda ağır yara alabileceği konusunda uyarıda bulunarak Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

*Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

*ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

*Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

*Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

*Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

*Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

*ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

*Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı,

*Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.