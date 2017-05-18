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  4. 18 Mayıs 2017 17:21

Beyaz Saray'daki kavga Türkiye'nin başını ağrıtacak

Washington’daki Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayı eleştiren Cumhuriyetçi senatör McCain, Büyükelçi Kılıç’ın ABD’den kovulması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'daki kavga Türkiye'nin başını ağrıtacak
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Washington’daki Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayı eleştiren Cumhuriyetçi senatör McCain, Büyükelçi Kılıç’ın ABD’den kovulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki kavgaya “Burası ABD” diyerek tepki gösteren Arizona’nın Cumhuriyetçi senatörü John McCain, Türk Büyükelçi Serdar Kılıç’ı eleştirdi.

Sputnik’in MSNBC’den aktardığı habere göre; McCain, “Onların büyükelçilerini ABD’den kovmalıyız. Ben olsam Türk Büyükelçi’yi kovardım. Böyle şeyler diplomatik olarak yanıtsız bırakılmamalı” dedi.

ODA TV

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