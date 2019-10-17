Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

ABD Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü sınır ötesi harekatı durdurmaya çalışırken, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ABD'nin gerekmesi durumunda Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Kudlow CNBC ile yaptığı söyleşide "Türkiye'yi hizada tutmak için yaptırımları kullanacağız, daha fazla yaptırım söz konusu olabilir" dedi.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatını durdurmak isteyen ABD'nin gerekirse Türkiye'ye ilave yaptırımlar dayatabileceğini söyledi.

CNBC'ye röportaj veren Kudlow "Türkiye'yi hizaya getirmek için yaptırımlar uygulayacağız ve daha da fazla yaptırım uygulayabiliriz" dedi.

Kudlow'un açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'i Türkiye liderliğini harekatı durdurup ateşkes yapmaya ikna etme göreviyle Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti.

Pence'in Ankara ziyareti öncesi, dün gece Trump'ın Beyaz Saray'da ABD Kongresi'nin önde gelen isimleriyle Türkiye'nin Suriye'deki harekatını değerlendirmek için düzenlediği toplantıda kavga çıktı.

Trump'ın harekata karşı Erdoğan'a gönderdiği mektubu toplantıda dağıtmasıyla, mektubun içeriği gündeme damga vurdu.