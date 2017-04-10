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  1. 10 Nisan 2017 21:26

Beyaz Saray'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Beyaz Saray Suriye'ye yönelik yeni bir saldırının sinyalini verdi.

Beyaz Saray'dan Suriye'ye saldırı sinyali
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Reuters'ın haberine göre Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir" denildi.

ABD'nin Suriye'deki üssü vurmasının ardından ortalık karışınca çok sert açıklamalar yapılmıştı. Yapılan sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi. ABD Suriye'ye yeni bir saldırı sinyali daha verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." diye konuştu.

Spicer, "ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı önceliği DEAŞ'tır ancak Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz." diye konuştu.

rusya , saldırı , suriye , savaş , abd , iran