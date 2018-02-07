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  4. 07 Şubat 2018 23:45

Beyaz Saray'ı sarsan istifa !

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter görevinden istifa etti.

Beyaz Saray'ı sarsan istifa !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter, 2 eski eşinin kendisine "aile içi şiddet" uyguladığı suçlaması yöneltmesinin ardından görevinden istifa etti.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Porter, eski eşlerinin kendisi hakkındaki iddialarını reddettiğini vurguladı.

Beyaz Saray tarafından da doğrulanan istifaya ilişkin açıklamasında Rob Porter, "kamuoyu önünde bu tartışmaları yapmamak ve kurumuna zarar vermemek adına" görevini bıraktığını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın Özel Kalemi John  Kelly de Porter'dan övgüyle bahsederek, "Kendisiyle çalışmak benim için bir  onurdu." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'daki resmi belge akışını yöneten Rob Porter'ın kısa bir  süre içinde Beyaz Saray'dan ayrılacağı ancak yerine kimin atanacağının henüz  belli olmadığı bildirildi.

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