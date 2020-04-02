Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları şoke etti

ABD Başkanı Donald Trump salı günü düzenlediği basın toplantısında bir sonraki iki haftanın ülke için 'çok acılı' geçeceğini açıklamıştı.

Trump'ın basın toplantısında söyledikleri ve salgını ilk kez bu kadar ciddiye almış olması kamuoyunda büyük bir panik ve huzursuzluk yaratmıştı.

Trump'ın açıklamasını müteakip Beyaz Saray bir sağlık rehberi yayımladı.

ABD'de ilk koronavirüs vakasının bulunduğu tarihten başlayarak son gün olarak 30 Nisan'ı hedefleyen planda açıklanan muhtemel ölü sayıları adeta kan dondurdu.

Açıklanan verilere göre eğer salgın yavaşlatılmazsa ABD'de 1 buçuk ila 2 milyon 200 kişi hayatını kaybedecek.

Eğer önlemler alınıp, kurallar takip edilirse de 100 ila 240 bin kişi hayatını kaybedecek.