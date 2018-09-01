Beyaz Saray'ın açıklaması ortalığı karıştırdı

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında İrlanda'ya bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Trump başkan olduktan sonra ilk kez İrlanda'ya ziyarette bulunmuş olacak. Ancak Beyaz Saray'ın bu duyurusu İrlanda'da pek de hoş karşılanmadı.

Ülkede geniş çaplı bir Trump karşıtı eylem planlanıyor. Independent'da yer alan bilgilere göre; İrlanda Yeşiller Partisi 10 Kasım'da başkent Dublin'de 'İrlanda'ya hoş gelmedin' protestosu düzenleyecek.

Parti protestolarla ilgili detayları ise geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklamada, ABD Başkanı'nın yönetim politikalarının ülke genelinde katılımın olacağı büyük bir eylemle protesto edileceği belirtildi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, mart ayında Beyaz Saray'daki ziyaretinde Donald Trump'ı ülkesine davet etmişti.

İkilinin kasım ayında gerçekleşecek görüşmesinde ticaret ve göçmen sorunlarını tartışacakları bildiriliyor.