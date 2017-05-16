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  4. 16 Mayıs 2017 23:36

Bharara'dan olay yaratacak tweet

Preet Bharara, Trump ile Erdoğan görüşmesi hakkında tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Bharara'dan olay yaratacak tweet
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Preet Bharara, Donald Trump ile Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı...

 Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı eski New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, Donald Trump ile Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. 

Trump ve Erdoğan'ın bugünkü görüşmesiyle ilgili bir haber paylaşan Bharara, Trump'la ilgili son dönemde gündemde olan "tape" tartışmalarına göndermede bulunarak, "Umuyorum ki bu görüşme kayda alınır" ifadelerini kullandı. 

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