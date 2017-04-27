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  1. 27 Nisan 2017 13:22

Bill Cosby acı gerçeği açıkladı

Dünyaca ünlü ABD'li komedyen Bill Cosby, artık gözlerinin göremediğini açıkladı.

Bill Cosby acı gerçeği açıkladı
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Uzun süre sonra ilk röportajını NNPA Newswire’a veren Bill Cosby, artık tamamen görme engelli olduğunu söyledi.

"DOKTORLAR BİR ŞEY YAPAMIYOR"

İki yıl kadar önce bir Sabah uyandığında karısına “Göremiyorum” dediğini anlatan 79 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili, doktorların bir şey yapamadığını belirtti.

Cosby ile çalışan halkla ilişkiler uzmanı Andrew Wyatt, "Performans yapacağı zaman, saatler öncesinde sahne arkasından sahnedeki sandalyesine kadar kocaman bir sarı şerit çizip prova yapmasını sağlardık" açıklamasını yaptı.

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