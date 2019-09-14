Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, "El Kaide'nin üst düzey yöneticisi olan Hamza bin Ladin, ABD'nin Afganistan Pakistan sınırındaki bir anti terör operasyonunda öldürüldü. Hamza bin Ladin'in kaybı, El Kaide'nin liderlik yeteneği olan ve babasıyla sembolik bir bağ kuran birinin değil ayrıca önemli operasyonlarda rol alan birinin de kaybu. Hamza bin Ladin çeşitli terör gruplarının planlarında önemli rol oynuyordu" açıklamasında bulundu.



