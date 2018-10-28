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  4. 28 Ekim 2018 15:18

Binlerce göçmen ABD yolunda

Orta Amerika’dan gelen binlerce göçmen, Meksika’nın sığınma başvurusu ve iş teklifine rağmen ABD’ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

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Orta Amerika’dan gelen binlerce göçmen, Meksika’nın mülteci statüsü ve iş izni teklifini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm tehditlerine rağmen “göçmen kervanı”, ABD’ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Meksika hükümeti, göçmen kervanındaki bin 700 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Honduraslı yetkililer, kervanda şuanda 3 bin 500 kişinin bulunduğunu, 4 bin 500 kişinin ise ülkeye geri döndüğünü açıkladı. Göçmen kervanına yeni göçmenlerin katıldığı, bazı göçmenlerin ise vazgeçerek evlerine döndüğü belirtildi. Cuma günü Guatemala sınırı yakınlarında en az 150 göçmenin gözaltına alındığı açıklanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika’da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.


İHA

meksika , göçmen , abd
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