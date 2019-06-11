Bir skandal daha ! ABD'den Türkiye'ye ''işgalci'' suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füzeleriyle ilgili karar yayımlandı. Komite Başkanı Michael McCaul ve Komite Üyesi Eliot Engel imzasıyla yayımlanan kararda, Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye için “işgalci” nitelendirilmesi yapıldı.

Kararda, genel olarak Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füzelerini almaktan vazgeçme çağrısı yapıldı. "foreignaffairs.house.gov" adresinde yayımlanan kararda ayrıca durumun siyah ve beyaz kadar net olduğu, Türkiye'nin hem F-35 savaş uçağına hem de S-400 füzelerine sahip olma şansının bulunmadığı vurgulandı.

Kararda yer alan "occupation" (işgal) ifadesi:

Türkiye ve ABD'nin köklü ilişkilere sahip olduğu ve ortak çıkarları bulunduğu önemle vurgulamasına rağmen birtakım konuların iki ülke ilişkileri arasında sorun teşkil ettiği ifade edildi. Sözü edilen sorunlar arasında yer alan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığı, “işgal” olarak nitelendirildi.

Söz konusu kararda yer alan ilgili metin şöyle:

“Türkiye, Birleşik Devletler ile ortak bölgesel beklentilere sahip olmasına rağmen, İran ve Rusya ile yaptığı iş birliği, Kuzey Kıbrıs'ın askeri işgali, demokratik norm kuruluşlarındaki gerileme, özgür basına yapılan saldırılar, ABD vatandaşlarının ve yerel olarak istihdam edilen ABD Büyükelçiliği personelinin haksız yere tutuklanmaya devam etmesi ABD-Türkiye ilişkilerinde derin problem teşkil etmektedir.”