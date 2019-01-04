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  4. 04 Ocak 2019 23:22

Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı

10 yıldır bitkisel hayatta olan ve tecavüze uğrayan bir kadın doğum yaptı.

Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı
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ABD'nin Arizona eyaletinde yaklaşık 10 yıldır  bitkisel hayatta olan ve tecavüze uğrayan bir kadın doğum yaptı.

Yerel basınında çıkan haberde, Phoenix kentinde, polisin, Hacienda  HealthCare hastanesindeki cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma başlattığı  bildirildi.

Boğulma tehlikesinden sonra yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta  yaşayan ve ismi açıklanmayan kadın, tedavi gördüğü hastanede uğradığı tecavüz  sonucu hamile kaldı ve 29 Aralık'ta doğum yaptı.

Hastane personelinin bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum  yapana kadar fark etmediği belirtilen haberde, bebeğin ise hayatta ve sağlıklı  olduğu kaydedildi.

Hacienda HealthCare Hastanesi Sözcüsü Nancy Salmon ise soruşturmanın  devam ettiğini ve bu aşamada daha fazla açıklama yapılmayacağını söyledi.
 

AA

bitkisel hayat , doğum , tecavüz , bebek
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