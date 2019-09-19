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  4. 19 Eylül 2019 16:09

Böyle anne olmaz olsun ! Bebeğini eroinle öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maine eyaletinde yaşayan bir anne, bir yaşındaki kızına eroin vererek öldürdüğü iddiasıyla dün tutuklandı. Kadın diğer çocuklarına da eroin verdiğini itiraf etti.

Böyle anne olmaz olsun ! Bebeğini eroinle öldürdü
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33 yaşındaki Kimberly Nelligan, çocuğu tehlikeye atmak ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanacak.

Nelligan'ın en az 15 kez bebeğinin damağına düşük dozda eroin kalıntısı sürdüğü belirtildi. Nelligan'ın kocası da buna tanıklık ettiğini söyledi.

Adli tıp raporunda, bebeğin eroinin içinde bulunan ve çok şiddetli bir ağrı kesici olan fentanil zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Nelligan ilk ifadesinde daha önce hiç kullanmadığını belirtse de, daha sonra eroin kullandığını ve 1 yaşındaki kızına da iki ay boyunca uyuması için eroin verdiğini itiraf etmişti.

Bebeğini kasıtlı olarak öldürmediğini söyleyen Amerikalı kadın, aynı zamanda diğer iki çocuğuna da daha önce uyumaları için eroin verdiğini itiraf etti.

Kızının babasıyla ve çocuklarla iletişime geçmesi yasak olan Nelligan için bir yıl hapis isteniyor.

Sözcü

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