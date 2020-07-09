Bu da koronavirüs testi kuyruğu

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler için ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor.

Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor.

Araç içinde 8 saat bekliyorlar

Gece saatlerinde sıraya giren Amerikalılar, test için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor.

Koronavirüs vaka ve ölümlerinin arttığı Florida, Teksas ve California’daki vatandaşlar 25 kilometreye yakın araç kuyrukları oluşturuyor.

ABD genelinde bin 250’nin üzerinde "arabaya servis" koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

Test sonucunu almak 10 gün sürebiliyor

ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı.

Test olanların sonuçlarını almaları yoğunluktan ötürü 10 günü bulabiliyor.

"Randevu alın" çağrısı

Eyalet yöneticileri, koronavirüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Test sayısında ilk 5 eyalet

Ülkede test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı.

California eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test edildiği belirtildi.