Bu nasıl anne ? Kızlarını sattılar...

ABD'de, 5 ve 6 yaşlarındaki kızlarını erkeklere para karşılığında pazarlayan 25 yaşındaki anne tutuklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Morgan Summerlin isimli anne, 2 yaşlı adama yaşları 5 ile 6 olan iki kızına para karşılığında cinsel istismarda bulunmalarına izin verdiğini kabul etti. Çocuklar da annelerinin onlarıadamların evine götürdüğünü, orada da adamlar tarafından taciz ve tecavüze uğradıklarını söyledi.

Çocuklar, kız çocuklarının annelerinin kendilerini 78 yaşındaki Richard Office'in evine götürdüğü, adamın kendilerini öptüğünü ve birine tecavüz ettiğini belirtti.



Office'ten 'baba' diye bahseden çocuklar, yaşlı adamın annelerine 100 dolarlık bir ücret ödediğini söyledi.



Fulton İlçe Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, çocukların adamı annelerine ilaç veren adam olarak tanıdıkları söylendi.



Küçük kızlar ayrıca 2017'de Office'in onları alıp yatak odasına, cinsel istismar etmeye götürdüğü sırada annelerinin salonda beklediğini de belirtti.



Office, tecavüz, çocuk tacizi, cinsel istismar ve bir çocuğu uygunsuz amaçlar için kullanmak ve cinsel kölelik ticareti yapmaktan suçlu bulunarak şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu (146 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.



Annenin ayrıca kızlarını Alfredo Trejo isimli bir adamın evine de götürdüğünü ve para karşılığında adamın kızlarına taciz etmesine izin verdiği ortaya çıktı.



Trejo da tecavüz, çocuk tacizi, cinsel istismar ve, bir çocuğu uygunsuz amaçlar için kullanmak ve cinsel kölelik ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Summerlin, çocuklara birinci derece zulüm, cinsel istismar için insan ticareti yapmak ve uygunsuz amaçlar için çocukları kullandığını kabul etti.



Acımasız anne, 4 Haziran'da mahkum edilecek.