Bu nasıl baba? Çocuğunu ''eşcinsel'' diyerek terk etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bir kişi eşcinsel olduğundan şüphelendiği çocuğunu "Bundan sonra kendine başka bir aile bul" diyerek otoban kenarına terk etti. Polis, çocuklarını ihmal ettiği gerekçesiyle babayı gözaltına aldı.

Florida'nın Haines şehrinde meydana gelen olayda Evenaud Julmeus adlı baba, oğlunun cep telefonunda eşcinsellikle alakalı bazı müstehcen görüntüleri izlerken yakaladı. Bunun üzerine sinirlenen Julmeus oğluyla tartıştı ve 13-16 yaşları arasında olduğu tahmin edilen çocuğuna bazı eşyalarını toplayıp arabaya binmesini söyledi.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Euronews'ten Kerem Çongar'ın haberine göre, 30 yaşındaki adam aracını kilometrelerce sürdükten sonra çocuğu Haines Polis Karakolu yakınlarındaki bir otobanda bırakıp eve döndü. Yanında cep telefonu ya da yiyecek ve içeceği olmayan çocuk ağlamaya başladı ve karakoldan yardım istedi.

Polis memuru Justin Ludlow, çocuğun verdiği ifadede "babasının kendisini eş cinsel zannettiğini ve bu sebeple yol kenarına bırakıp gittiğini" belirttiğini açıkladı. Çocuk ayrıca Julmeus'in kendisine "Karakola git. Polisler sana yeni bir ev bulurlar" dediği kaydedildi.

Olayın adından eve gelen baba durumu karısına iletti. Kadın bu harekete çok sinirlenerek çocuğunu aramaya koyuldu. Julmeus, bunun üzerine evde bekleyen iki küçük çocuğu da umursamadan evden ayrıldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu babayı gittiği mekanda buldu. Evenaud Julmeus, bir çocuğunu otoban kenarına, evde kalan diğer iki küçük çocuğunu da başıboş bırakmaktan dolayı suçlu bulunarak polis tarafından gözaltına alındı. Julmeus daha sonra 3000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Yetkililer her üç çocuğun da durumunun iyi olduğunu açıkladı.