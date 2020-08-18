Bu yılın ilk 6 ayında doğal afetler 75 milyar dolarlık kayba yol açtı

Dünyada corona virüs vaka sayısı 22 milyona yaklaşırken, 750 binin üzerinde ölüm gerçekleşti. Ekonomik kayıp ise henüz ölçülemeyecek kadar büyük.

2020 yılı, salgının yanısıra doğal afetlerin de arttığı ve ekonomilere darbe vurduğu bir yıl oldu.

Küresel analiz şirketi Aon'un Doğal Afetler Raporu'na göre, bu yıl doğal afetler nedeniyle küresel ekonomide 75 milyar dolarlık kayıp yaşanırken, sigortacılar kayıplar için 30 milyar doların üzerinde ödeme yaptı.



Doğal afet etkilerinin çoğu gök gürültülü fırtınalardan kaynaklandı.

Sel baskınları ise bu dönemde en ölümcül doğal felaket olarak öne çıktı. Yaşamını yitirenlerin yüzde 60'ının ölümüne sel neden oldu.

Yılın ilk yarısında milyar dolarlık ekonomik kayıplara neden olan 20 ayrı doğal afetin 10'unu tek başına ABD, beşini Asya Pasifik, üçünü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, ikisini ise Kuzey ve Güney Amerika yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok görülen doğal afet gök gürültülü fırtına.

Avustralya'da orman yangınları yaşanırken, Kanada şiddetli dolu fırtınaları ile başa çıkmaya çalışıyor.

Hindistan ve Bangladeş'te rekor sıcaklıklar eşi görülmemiş doğal sonuçlara neden olurken, Avrupa'da ise en büyük sorun rüzgar fırtınaları.

Bu yılın ilk yarısında 207 afet ile son 20 yılın ortalamasından daha fazla sayıda doğal afet yaşandı.

2 bin 200 kişi ise doğal felaketler nedeniyle yaşamını yitirdi.