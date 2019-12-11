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  4. 11 Aralık 2019 14:50

Bunun adı vicdansızlık! Güvercinleri gören şoke oldu

ABD’nin Las Vegas şehrinde, iki güvercinin kafalarına küçük kovboy şapkalarının yapıştırılması hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Bunun adı vicdansızlık! Güvercinleri gören şoke oldu
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Las Vegas'ta kimliği belirsiz bazı kişilerin güvercinlerin kafalarına küçük kovboy şapkaları yapıştırdığı tespit edildi.

'Lofty Hopes' isimli güvercin bakım platformunun kurucularından Mariah Hillman, CNN'e yaptığı açıklamada şapkaların nasıl yapıştırıldığının bilinmediğini söyledi ve "Onları bugün gördük, kuşların kafalarındaki tüylerden şapkaların yapıştırıldığını görebilirsiniz. Bu kesinlikle endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı. 

Sputnik’in haberine göre; grup ayrıca, bakımlarını sağlayabilmek için Chuck Norris ile Coolamity Jane ismini verdikleri güvercinleri yakalamak adına tuzaklar kurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, kafalarına şapka yapıştırılan güvercinler sosyal medyada da gündem oldu.

Kassandra Flores isimli bir kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda bir tanesini buldum" ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan Flores, annesinin evinde Chuck Norris'i görene kadar kuşların gerçek olduğuna inanmadığını söyledi ve "Önce kapımın önünde gördüm ve heyecanlandım. Video çekmeye çalıştığımda önce kaçtı ve daha sonra görüntülerini kaydedebilmeyi başardım."

Tespit edilen iki güvercin dışında bir şapkalı güvercin olduğu da iddia ediliyor, ancak üçüncü güvercinin varlığı Lofty Hopes tarafından doğrulanmadı.

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