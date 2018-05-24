Büyük buluşma iptal oldu !

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un merakla beklenen görüşmesi iptal oldu.



Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da görüşecekti.



Trump iptal kararını Kim’e bir mektupla iletti.



Trump gönderdiği mesajında, "Gerçekten seninle görüşmeyi dört gözle bekliyordum." dedi ve



"Ne yazık ki, en son ifadenizde gösterilen muazzam öfke ve düşmanlık ifadelerine dayanarak, şu anda bu uzun zamandır planlanan görüşmeyi yapmanın uygunsuz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore liderinin yazması ya da aramasını söyledi.