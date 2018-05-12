Çağrı merkezinden telefonla tacize rekor ceza

ABD’nin Miami kentinde satış temsilcisi olarak çalışan Adrian Abramovich, habersiz kişilere robot aramalarla tatil paketleri ve devre mülk satmaya çalışmakla suçlanıyor.

120 milyon dolarlık ceza ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) bugüne kadar verdiği en yüksek ceza.

Abramovich “dolandırıcılık ya da zarar verme” niyeti olmadığını söyledi.

Ancak FCC başkanı Ajit Pai satıcının savunmasının “pek de ikna edici olmadığını” açıkladı.

Pai, “Abramovich 2016’da üç aylık bir dönemde 96,758,223 otomatik aramadan sorumlu olduğunu ya da bu robot aramaların aranan kişilerin izni dışında yapıldığını da yadsımıyor” dedi.

FCC Abramovich’in telefon numarasını gizleyerek insanları yerel bir numaradan arandıklarına inandırdığını söyledi. Bu ABD yasalarının ihlali anlamına geliyor.

Telefon aramalarında kayıt edilmiş bir mesajla arananlara TripAdvisor ya da Hilton gibi iyi bilinmiş markalardan “çok özel” bir tatil ve seyahat fırsatı sunuluyor.

Daha sonra arama canlı bir operatöre yönlendiriliyor ve aranan kişiye tatil ya da devre mülk satılmaya çalışılıyor.

FCC cezayı 2017 yılında vermişti. Ancak Abramovich kararı temyize götürerek cezasının azaltılmasını talep etti.

Pai bunun “en büyük yasadışı otomatik arama tertibi” olduğunu söyledi ve cezanın buna uygun olduğunu ekledi.

Pai, “Bu tür otomatik aramalardan memnun olan tek bir Amerikalıyla karşılaşmadım. Kararımız güçlü ve açık bir mesaj veriyor: FCC otomatik arama kurallarını ihlal eden herkese karşı aktif polislik yapacaktır” dedi.